Tram In via Saffi ora si posano i binari | le modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ilavanza. È iniziata in questi giorni anche per il cantiere di viala terza e ultima fase dei lavori, quella che prevede la posa della tranvia vera e propria – ovvero delle rotaie – che in questo tratto si collocherà al centro