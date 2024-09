Traffico Roma del 23-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità di per il prolungamento della linea al Colosseo da oggi al 7 dicembre modifiche del servizio per procedere con prove integrate e test da stasera al 31 ottobre la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 e poi il collegamento avverrà con navetta ancora dalle 20:30 del 4 ottobre a tutto il 6 ottobre dalle 20:30 25 ottobre al termine del servizio del 27 ottobre la metro ci sarà sostituita da navette buste sull’intera linea dal primo novembre al 7 settembre di sera la metro ci sarà sostituita dai bus a partire dalle 20:30 lavori sulla tangenziale est e per il risanamento e la riqualificazione delle struttura fino alle 23 del 4 ottobre è chiusa la sopraelevata direzione San Giovanni La Rampa che conduce a via Prenestina cantiere notturno in via Ostiense dalle 22 alle 6 tra l’incrocio con via delle Sette ...