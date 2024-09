Torna Confartigianato Salute oggi il primo appuntamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Dopo la pausa estiva, riprende il ciclo di incontri dedicati alla. Nel 3°, in programma peralle 18.00 nella sala conferenze di Via Tiziano ad Arezzo, si parlerà di nutrizione e medicina integrata con le due esperte: la Dietista Barbara Lapini e la Farmacista Lucrezia Tarquini. In particolare la Dr.ssa Barbara Lapini si concentrerà sull’educazione alimentare: mangiare in maniera sana ed equilibrata senza perdere il gusto del cibo e ci svelerà dei trucchi per rendere questa metodologia di vita meno noiosa e più appetitosa. La Dr.ssa Lucrezia Tarquini Farmacista esperta di Medicine Naturali e fitoterapia ci parlerà dei rimedi naturali e di come sia sempre più frequente il loro uso in integrazione a protocolli di cura classici, sia in ambito privato che ospedaliero, attraverso quella che viene definita Medicina Integrata.