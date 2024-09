Thunderbolts* ecco a voi gli anti-Avengers nel primo trailer ufficiale!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 23 settembre 2024) I Marvel Studios hanno appena rilasciato ildi Thunderbolts, l’atteso film sulla celebre squadra dieroi, in arrivo nelle sale a maggio 2025. Incontriamo volti noti che dovrebbero formare una squadra, ma è subito in chiaro che non saranno esattamente gli. Sebbene nel team ci siano figure come Bucky Barnes/Soldato d’Inverno e Yelena Belova, sorella della Vedova Nera, l’atmosfera è decisamente diversa rispetto a quella degli Eroi più potenti della Terra. Questosguardo al film inizia con Yelena Belova (Florence Pugh) che fa visita a suo padre, Red Guardian (David Harbour). Dopo aver pulito la sua casa disordinata, Yelena gli chiede se si sente realizzato: entrambi i personaggi sembrano in cerca di uno scopo, un’impresa difficile per chi ha vissuto come un assassino su commissione.