The Cure tornano con Alone il primo singolo dopo 16 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 23 settembre 2024) I Thepubblicheranno il loro nuovo» il 26 settembre su tutte le piattaforme digitali. Si tratta deldal loro attesissimo nuovo album «Songs of a lost world», il lorodisco in oltre 16. Formatasi come band nel 1978, i Thehanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, sono stati headliner del Glastonbury Festival per quattro volte e