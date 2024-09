Terna | autorizzato il nuovo elettrodotto Bolano-Annunziata che collega Sicilia e Calabria

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) hal’infrastruttura elettricamento elettrico sottomarino in corrente alta a 380 kV diche unirà lae la. Per la realizzazione dell’opera, strategica per la retena e per l’intero sistema elettrico nazionale, la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento di 128 milioni di euro. L’infrastruttura incrementerà fino a 2.000 megawatt la capacità di interconnessione tra lae il Continente a beneficio dello sviluppo e dell’integrazione delle fonti rinnovabili previsto nel Sud Italia. Ilmento permetterà, inoltre, di migliorare la magliatura della rete e la flessibilità di esercizio, rendendo ancora più sicuri i sistemi elettrici del Mezzogiorno e dell’Isola.