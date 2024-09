Tennis grave lutto per Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) È venuta a mancare la zia a cui aveva dedicato il secondo Slam Non ce l’ha fatta la zia dimente malata e a cui ilta, qualche settimana fa, dopo la vittoria degli US Open, aveva dedicato la vittoria., che in conferenza stampa a domanda diretta non aveva voluto condividere il nome della parente (poi comunque reso noto da diversi organi di stampa) aveva anche raccontato di essere cresciuto con la donna. Quando i genitori lavoravano spessa veniva lasciato in compagnia della zia con cui è letteralmente cresciuto. La sorella della madre di, Siglinde, stava male da tempo. Il 23enne altoatesino appena dopo aver battuto Taylor Fritz nella finale di Flughing Meadows lo scorso 8 settembre, aveva detto: “Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute”.