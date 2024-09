Tamberi e i dubbi su Los Angeles 2028 | Devo fermarmi e riflettere

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Gianmarco, 32 anni, non sa se parteciperà alle Olimpiadi di Los. E’ ancora presto per decidere dopo la delusione dei Giochi di Parigi 2024, condizionati da una colica renale. “Non ho ancora fermato la mente in questo 2024 perché ho gareggiato fino all’altro ieri praticamente con la finale della Diamond League”, dicea margine della riconsegna del tricolore olimpico al Quirinale parlando del suo futuro e dei Giochi di Los. “Mi sono ripromesso che prima di dare una risposta a questa domandastaccare,prendermi dei giorni percon me stesso e non prendere una decisione di fretta, di pancia, solo per ciò che è successo, quindistaccare un attimo, capire dopo un anno di lavoro senza tregua che cosa voglio davvero e a quel punto saprò dire meglio”, aggiunge.