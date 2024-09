Tajani si sfoga | Basta calunnie su di me Non ho due vite e due famiglie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

La manovra economica e i tanti dossier internazionali sul tavolo di un Paese del confine Sud europeo. E anche una risposta alle polemiche e a qualche malizioso retroscena apparsi nei giorni scorsi su qualche proposta di politica economica. Sono molteplici i temi affrontati dal ministro degli esteri e Segretario nazionale di Forza Italia Antonio, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. In un punto stampa al consolato italiano nella Grande Mela, interpellato dai giornalisti, torna su uno dei temi al centro del confronto intorno alla manovra economica in gestazione, ovvero la tassa sugli extraprofitti.