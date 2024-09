Tajani Dal G7 sostegno a Ucraina a difesa infrastrutture energetiche

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stamani c’è stato un G7 allargato dedicato alla situazione energetica inalla vigilia dell’inverno. È chiaro che la Russia cercherà di piegare l’puntando sulla situazione meteorologica, sul gran freddo, dobbiamo invece aiutare l’a difendere le proprieo a ricostruire quelle che i russi hanno distrutto per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu a New York. Video di Stefano Vaccara xo9/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo