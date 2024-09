Tabellone Atp Hangzhou 2024 | accoppiamenti e risultati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilprincipale e glidell’ATP 250 di, torneo sul cemento in programma dal 18 al 24 settembre. Holger Rune è la prima testa di serie del torneo e prova in questo finale di stagione a raddrizzare un’annata davvero complicata. Tra i favoriti non solo il n°2 Khachanov, ma anche un Nakashima in straordinaria forma. Ben tre gli azzurri al via: Luciano Darderi è il quinto giocatore del seeding, poi abbiamo Luca Nardi e Mattia Bellucci, quest’ultimo per la prima volta in main draw senza dover passare le quali in un ATP. Di seguito tutte le sfide del torneo americano, aggiornate turno dopo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP 250SEMIFINALI (WC) Cilic b. (4) Nakashima 6-4 7-6(6) (6) Zhang vs (WC) Bu QUARTI DI FINALE (WC) Cilic b. (Q) Uchiyama 6-2 6-7(4) 7-6(5) (4) Nakashima b. Hijikata 7-5 6-3 (6) Zhang b.