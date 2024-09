Su di noi frasi pericolose | gli ebrei d' Italia contro Giuseppe Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Se l'ignoranza, come sosteneva Montesquieu, è la madre delle tradizioni, i Cinquestelle sono un Movimento matriarcale. Per il precedente capo politico, Luigi Di Maio, la Russia era un Paese del Mediterraneo: era il 2017, l'anno dopo Giggino sarebbe diventato vicepremier e ministro dello Sviluppo economico. Successivamente ministro degli Esteri, carica guadagnata sul campo, come l'attuale incarico di rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico, e chissà se l'ha trovato sul mappamondo. Adesso il capo dei Cinquestelle èda Volturara Appula il quale ha dimostrato (tra le altre cose) di non conoscere la differenza tra lo Stato d'Israele, quindi l'istituzione, dalle singole comunità ebraiche. Ci arriviamo subito.