STRISCIA TAPIRO D’ORO ALLA BOCCIA | LA CICATRICE? VOGLIAMO FARE UNA PROVA…

(Di lunedì 23 settembre 2024) Va a Maria Rosaria, per l’affaire Sangiuliano, il primissimodella stagione 37 dila notizia, il tg satirico di Canale 5. Ed è unpersonalizzato: indossa i famigerati occhiali con telecamera chesfoggiava anche in Parlamento, in fronte ha unasimile a quella di Sangiuliano. Al naso ha un anello(il riferimento èfede che, secondo l’ex ministro della cultura, la donna gli avrebbe rubato e nascosto) e, tra le terga, ha la Chiavedi Pompei (sedeva accanto a Sangiuliano quando gli fu conferita l’onorificenza) che aziona un carillon con la melodia di “Passion Flower” che rievoca il ricordo di quando i due sono stati insieme a Sanremo, la città dei fiori.