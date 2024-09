Stella Rossa travolge il Partizan nel derby! Storica disfatta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel sentitodi Belgrado, allo stadio, laprossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League, ha vinto 0-4 in una sfida che resterà nella storia. POKER – La partita, valida per la Superliga serba, non solo ha visto la superiorità tattica e tecnica dei biancorossi, ma ha anche messo in luce la disorganizzazione e la fragilità della difesa avversaria. Il grande protagonista del match è stato Cherif Ndiaye, autore di una tripletta memorabile. Il primo gol dell’attaccante senegalese è arrivato al 24’ minuto su calcio di rigore, assegnato dopo una consultazione del VAR per un fallo in area commesso dal. Dopo il primo colpo, ilha cercato di reagire, ma senza successo. In pieno recupero del primo tempo, Silas Katompa Mvumpa ha raddoppiato i conti, segnando al 45’+3’ dopo un’azione orchestrata con precisione dalla squadra ospite.