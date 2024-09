Sport in tv oggi lunedì 23 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quest’23, una nuova settimana disi aprirà con una giornata non particolarmente intensa ma comunque interessante per i colori azzurri. Proseguono i Mondiali di ciclismo su strada a Zurigo con le cronometro maschili riservate agli juniores e agli under 23, dopo la splendida doppia medaglia domenicale conquistata da Filippo Ganna ed Edoardo Affini. Riflettori puntati anche su Barcellona per l’ultima giornata della fase a gironi della Youth America’s Cup, con Luna Rossa ormai ad un passo dall’accesso alla Final Series. In evidenza anche il tennis, con Lorenzo Musetti impegnato contro il russo Alibek Kachmazov nella semifinale dell’ATP 250 di Chengdu per continuare ad inseguire un posto nella top10 ATP.