Spaccio al Quadrilatero di Bologna Non sapevo della droga

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Ha tentato di dare tutta la responsabilità all’amico, dicendo prima di non sapere nullain casa, di essere stata via fino agli inizi di settembre e di aver dato le chiavi dell’appartamento alall’amico quarantasettenne, arrestato con lei dai carabinieri. Ha poi aggiunto di aver acconsentito acché l’uomo nascondesse a casa sua ketamina, ecstasy ed Mdma in cambio di spinelli, come già avvenuto in passato. Una versione, quella fornita dalla quarantenne fermata per, che non ha convinto la gip Maria Cristina Sarli. Anche perché, nella abitazionedonna, i carabinieriCentro avevano trovato pure un’agenda con quantitativi e somme di denaro, oltre a bilancini e tracce di sostanza appena tagliata sul tavolocucina.