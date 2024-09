Si scrive concordato preventivo ma si legge condono Risparmi Irpef fino al 65% ma in tanti non si fidano

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il governo Meloni è alle prese con la prossima manovra finanziaria, entro il 30 settembre bisognerà presentare il Piano strutturale di bilancio pluriennale, dare cioè indicazioni all'Europa su come si vuole procedere in Italia con i conti pubblici. L'esecutivo è a caccia di risorse per finanziare le tante misure che intende adottare nelladi bilancio. Tra questi provvedimenti c'è anche il famoso. Chi firmerà il patto con le Entrate - riporta Il Sole 24 Ore - otterrà unal 65%, anche se nella pagella fiscale Isa ha un brutto voto. Parliamo delo che deriva dalla possibilità di tassare il maggior reddito proposto dal Fisco con le nuove aliquote sostitutive anziché con l’ad aliquota marginale. Al quale va poi aggiunta la detassazione dei guadagni oltre la proposta.