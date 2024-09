Sfrutta Chiara Ferragni Maggio è un trapano contro Fedez | sgradevole ci prende in giro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) La faida social trae Tony Effe si infiamma a colpi di barre. Dopo i primi scambi al veleno, il rapper milanese ha deciso di non usare più mezzi termini, dedicando al collega un brano dal titolo inequivocabile: 'Infanzia difficile di un benestante'. Il bersaglio è chiaro: la presunta 'street credibility' di Tony Effe, spesso criticato per le sue dizioni. La risposta di Tony Effe? Un laconico «Che imbarazzo» postato tra le sue storie Instagram. Il dissing è continuato per giorni ed è diventato un tema di discussione durante la puntata del 23 settembre di Pomeriggio Cinque, talk show di Canale 5 condotto da Myrta Merlino. A commentare la situazione ci ha pensato il giornalista Davide, durissimo nei confronti dell'ex giudice di X-Factor: «continua area fini promozionali personali sostanzialmente.