Serie D United Riccione sconfitto nel finale dal Tau Altopascio

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Seconda sconfitta consecutiva per lo, che dopo l'1-2 interno contro il Forlì cade con lo stesso risultato in trasferta sul campo del Tau. Toscani che centrano la terza vittoria di fila e volano primi nel girone D a punteggio pieno in solitaria. Nella sfida di domenica i