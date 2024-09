Sensibilizzare alla donazione del midollo | torna a Udine Match It Now

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) È tutto pronto anche in Friuli Venezia Giulia per una nuova edizione di "It Now": la campagna di sensibilizzazione dell’Admo - Associazione donatori diosseo. L’obiettivo è quello di informare e coinvolgere, in particolare i giovani, tra i 18 e i 35 anni e far comprendere loro