Sei mesi di biodiversità all’oasi WWF Monte Sant’Elia

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’oasi WWFospita una serie di sette appuntamenti gratuiti dedicati alla scoperta delladel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, il più grande della Puglia. Saranno passeggiate e incontri divulgativi che, nell’arco di sei, si terranno nella meravigliosa cornice del Bosco Caracciolo e della Masseria, un autentico paradiso naturalistico nelle colline tra Massafra e Crispiano, per approfondire le conoscenze di fiori spontanei, lupi, testuggini, uccelli migratori e tanto altro ancora. L’esperto divulgatore ambientale e biologo Pietro Chiatante, in collaborazione con studiosi e appassionati naturalisti, guiderà i partecipanti in passeggiate lungo i sentieri dell’oasi, per scoprire piante e animali selvatici e illustrare le funzioni ecosistemiche del bosco.