Sciopero in Rai incertezza sui contratti | il comunicato congiunto

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di lunedì 23 settembre 2024) TRIESTE - Il personale non giornalistico della Rai è innella giornata di oggi, lunedì 23 settembre, in cui andranno in onda solo le edizioni garantite. Non sono andate in onda le edizioni delle 7:18 del giornale radio italiano e Buongiorno Regione. I giornalisti delle redazioni italiana