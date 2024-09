Santanchè | La sfida è portare un turismo sempre più di qualità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Per quanto riguarda il, l'Italia è un paese di, non di quantità. Non è importante contare le teste dei turisti, ma capire quanti soldi lasciano sui nostri territori". Queste le parole di Daniela, ministro del, in occasione della Conferenza Nazionale sulNautico, a cura di Federcon la collaborazione di