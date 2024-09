Sanremo 2025 chi condurrà il talent per le nuove proposte? Nomi in pole position

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Un nuovomusicale su Rai2, in onda per cinque serate, sarà il trampolino di lancio per ledi. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti al Tg1, senza svelare però il nome del conduttore del nuovo format. Tra i papabili, secondo quanto apprende l’Adnkronos, il nome più caldo sembra essere quello di Alessandro Cattelan. Il conduttore, già volto di punta di Rai2 e veterano deii musicali grazie alla sua lunga esperienza a X Factor, sembra infatti avere tutte le carte in regola. Tra co-conduzioni e dopo festival il nome di Cattelan, insieme a quello di Stefano De Martino, è stato più volte tirato in ballo per la 75esima edizione del Festival della canzone italiana. L’annuncio di questo nuovo, però, sembrerebbe dare una spinta decisiva alla candidatura dell’ex volto di Mtv.