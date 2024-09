Sanità Vietri FdI | La Campania spende 444 milioni per la fuga di pazienti De Luca senza alibi 

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Lagovernata da Deè sempre ai primi posti per dati negativi. Secondo l’Agenas, infatti, è la seconda regione d’Italia per ladiverso strutture ospedaliere di altre regioni, soprattutto del Nord”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma, capogruppo di