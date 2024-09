Salute 36 società scientifiche per un ambiente a misura di bimbo nasce Ambo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Cambiamenti climatici e inquinamento (strettamente interconnessi) stanno minacciando il benessere delle future generazioni, rendendo più urgente che mai un intervento concreto. Per contribuire a rispondere a questa sfida,l'Alleanza per undi bambino (), un'iniziativa che ha come capofila laitaliana di pediatria (Sip), e che unisce, nell'ambito dell'area pediatrica, 36e associazioni, oltre a gruppi di lavoro e singoli esperti, in un'azione congiunta per un futuro più sano e sicuro per i bambini.