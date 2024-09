Salone Nautico | sale sullo yacht e perde l' orecchino da 100mila euro arrivano i sommozzatori

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un prezioso gioiello cade in acqua, momenti di disperazione, poi un sospiro di sollievo grazie all'intervento dei. È successo alnella giornata di domenica, con le squadre impegnate in un curioso salvataggio in acqua. Una visitatrice salita a bordo di un super