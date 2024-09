Salone Nautico Mondo Bper Banca | Supportiamo Pmi nello sviluppo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 settembre 2024) “La presenza dia questo evento è fondamentale per rappresentare il ruolo chevuole svolgere accanto alle piccole e medie imprese per supportarlee contribuire alla crescita di un settore come quello del turismoe marittimo, elementi e tratti distintivi del nostro Made in Italy”. Sono le parole di