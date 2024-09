Salone Nautico Cangiano Fdi | Settore è eccellenza italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Genova, 23 set. - (Adnkronos) - "Sono felice e orgoglioso di occuparmi di Nautica in Parlamento e di seguire questo. Oggi, come sempre, vedo che in questa fiera si celebra la bellezzae per gli appassionati di barche, come me, vedere tanta bellezza riempie di orgoglio. Sappiamo tutti, e lo dicono anche i dati, quanto sia importante il lavoro della nautica per il Paese Italia, con percentuali altissime di produzioni: siamo i primi al mondo. Ogni tre posti barca c'è un occupato, quindi ilè sempre in crescita ed è un'tutta”. Lo ha detto il deputato di FdI, Gerolamo, durante la Conferenza Nazionale sul Turismo, a cura di Federturismo con la collaborazione di Confindustria nell'ambito della 64esima edizione delInternazionale di Genova.