Salerno grande successo per Villa in festa | protagonisti i bambini e l' artigianato

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il fine settimana ha visto laComunale dianimarsi grazie all'evento "in", dove isono stati iassoluti. Con il loro entusiasmo, hanno coinvolto adulti e famiglie in un clima di socializzazione e allegria.L'eventoL’evento, organizzato in