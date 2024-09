Ruba una bici elettrica e tenta di rivenderla | 34enne denunciato per furto e ricettazione

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia hannoundi Mascali per. I militari, durante il loro servizio di perlustrazione sul territorio, percorrendo la via Cesare Battisti, hanno visto il pregiudicato mascalese, in sella a una, molto simile a