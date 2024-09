Rosati al G7 dell’agricoltura | Che onore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ho donato una copia dell’Atlante Qualivita/Treccani, realizzato appositamente per il G7". Mauro, direttore della Fondazione Qualivita e del sistema Origin Italia (in pratica la rappresentanza sindacale di tutti i consorzi Dop e Igp italiani), è reduce dall’incontro di Siracusa. "Il ministro Lollobrigida – spiega – ci ha chiesto di rappresentare le eccellenze e i prodotti italiani più significativi. E come per il G7 a Bari, abbiamo donato un’edizione speciale del nostro Atlante alle delegazioni straniere, come simbolo del made in Italy". Un’occasione importante, non la prima, ma che perriveste un valore particolare: "Essere in una platea mondiale in nomeitaliana di qualità – afferma – è un enorme riconoscimento a venticinque anni di lavoro.