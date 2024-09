Roma la decisione su Zalewski | è una richiesta di mister Juric

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un’arma in più per Ivan: il calciatore Nicola, infatti, è tornato in gruppo. Il calciatore era stato messo fuori rosa per scelta della proprietà dopo aver rifiutato il rinnovo e aver detto ‘no’ al trasferimento al Galatasaray. L’agente del calciatore e il club giallorosso hanno lavorato nelle ultime ore per sistemare la vicenda e già ieri l’allenatore Ivansi era sbilanciato sul reintegro dell’esterno nel corso dell’intervista post-partita. Il calciatore ha svolto interamente l’allenamento con il resto dei compagni. Il ruolo del nuovo allenatore è stato decisivo.