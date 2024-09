Ritorna Fitwalking for Ail | l' appuntamento a Salerno

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Torna l’con laFor AIL, la passeggiata solidale non competitiva dove i partecipanti potranno camminare insieme per sostenere in tutta Italia ricerca e servizi di assistenza e raggiungere, insieme ad AIL, nuovi traguardi nella lotta ai tumori del sangue. L’ottava edizione