Rimangono attivi i due presidi sanitari mobili a Traversara | dalla consegna dei farmaci al supporto psicologico

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per far fronte ai bisogni della comunità diduramente colpita dall’alluvione, Ausl Romagna manterrà ilo nella cittadina, attraverso i due mezzi, per tutta la settimana, domenica compresa. Sarà garantita la presenza medica, infermieristica e di uno psicologo