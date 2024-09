Ricerca su neoplasie femminili a ottobre ' Shopping4good' per Fondazione Veronesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Anche quest'anno Qvc, retailer multicanale e leader mondiale del video-commerce, affiancaUmbertocon il progetto '' per supportare lae la sensibilizzazione sui tumori tipicamente. Dall'1 al 31, sulle piattaforme Qvc Italia, la nuova campagna avrà come protagonisti proprio letrici e itori dinella loro quotidianità . I fondi raccolti sosterranno il lavoro di 3 di loro. La collaborazione, dal 2015 a oggi - si legge in una nota - ha consentito di finanziare 26 borse di. Ogni anno oltre 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno, ma grazie alla diagnosi precoce e al progresso dellascientifica oltre il 90% delle donne che ricevano questa diagnosi viene guarito.