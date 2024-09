Regionali il centrodestra la spunterà E il campo largo non esiste ancora Parla Piepoli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Questa mattina su Repubblica, Ilvo Diamanti pubblica e analizza i risultati di un sondaggio condotto da Demos nel quale si fotografa una situazione che arride al governo ma molto meno al. Un’istantanea che ritrae un campione di elettorato sondato su base nazionale. Tuttavia, non sarà tanto diverso anche nei territori, stando a quanto dice a Formiche.net Nicolatitolare dell’omonima agenzia di sondaggi. La sintesi che fa il sondaggista è molto andreottiana: “Nei territori si riproporrà lo schema sancito dalla massima del grande leader democristiano. Il potere logora chi non ce l’ha. E per la coalizione dinon andrà male”. Il governo gode di un buon gradimento a livello nazionale, ma sui territori esistono dinamiche diverse. Lo scenario che si prospetta all’esito dellein Umbria, Liguria ed Emilia-Romagna non sarà sfavorevole all’esecutivo.