Reggia di Caserta nel weekend le Giornate Europee del Patrimonio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSabato 28 e domenica 29 settembre tornano ledel– GEP 2024 alladi. Il tema di quest’anno è “in cammino”, che riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore delculturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità. Ladiaderisce alla GEP 2024 con un programma dedicato. Sabato 28 settembre: Appartamenti reali aperti dalle 8.30 alle 22.15, con ultimo accesso alle 21.15. Dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.