Record di presenze per EmiliaFoodFest | in tre giorni 50mila persone

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si è conclusa domenica sera la seconda edizione di, la kermesse cultural gastronomica alla scoperta dei sapori della via Emilia ospitata a Carpi. Un grande successo di pubblico e visitatori, sold out per gli eventi di showcooking e degustazioni presso il PalaPio, espositori