Rebus Rafa Marin zero minuti con il Napoli | ecco perché non ha giocato ancora

(Di lunedì 23 settembre 2024)con la maglia del, èattorno alla figura dinon hanon èsceso in campo in gare ufficiali con la maglia del. È l’unico dei nuovi acquisti che non sia stato lanciato da Antonio Conte. Persino Elia Caprile, per ovvie ragioni legate all’infortunio di Meret, e Folorunsho – dopo il reintegro – hanno avuto qualche chance.(LaPresse) SpazioIl difensore spagnolo è stato acquistato dal Real Madrid, ma la scorsa stagione l’ha trascorsa all’Alaves in prestito. Ilha sborsato circa 12 milioni di euro per il cartellino del difensore, ma la formula d’acquisto è piuttosto complessa. Infatti, i Blancos potranno utilizzare il diritto di recompra dal 2026 per riportare il calciatore in Spagna, pagando 25 milioni di euro.