Rassegna Scenaviva con Sogno di una notte di mezza estate a Borgoricco

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Questac’è uno strano viavai nel parco di Atene. Coppie che scoppiano, attori improvvisati e due gang rivali in lotta per un campetto di basket. E poi quello strano rumore: come il raglio di un somaro rivolto alla Luna. C’è qualcosa di MAGICO in questadi. Il mondo sembra