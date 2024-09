Ragni il segreto nelle zanne

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Trento, 23 set. – (Adnkronos) – Quando pensiamo ai, la prima cosa che ci viene in mente è la loro grande capacità di tessere tele estremamente complesse e resistenti. Meno nota è l’abilità con cui queste piccole creature riescono a tagliare la propria seta – il materiale ad alta resistenza più tenace in natura – ma anche fibre sintetiche come il carbonio o il Kevlar. Un gruppo di ricerca coordinato dall?Università di Trento ha cercato di capire come questo sia possibile. I risultati sono stati da poco pubblicati sulla rivista ‘Advanced Science’.A lungo si è pensato che ildi questo taglio efficace e preciso fosse la chimica, cioè la capacità di produrre un enzima in grado di sciogliere le fibre di seta. Questo meccanismo non è però sufficiente a spiegare la velocità con cui iriescono a compiere questa operazione, ad esempio in una situazione di pericolo.