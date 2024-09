Ragazzo ucciso mentre aiuta una donna rapinata | È colpa mia dovevo stare zitta

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 23 settembre 2024) Laa Mestre (Venezia) non si dà pace e si sente responsabile della morte di Giacomo Gobbato, ildi 26 anni originario di Jesolo intervenuto per difenderla, la sera di venerdì 20 settembre. "Èmia.e non chiedere aiuto. Vero, quello mi ha preso a