Prove gratuite di scherma e assaggi bio alla Manifattura Tabacchi

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo i successi e le medaglie olimpiche in tivù, lasale in pedana in mezzogente. Domenica 29 settembre, dalle 15 alle 16, nel cortile della Ciminiera all’interno dellarecentemente riqualificata (via delle Cascine 35), bambini e ragazzi potranno provare