Prove generali di esondazione | oggi saranno smontate le paratie

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sta per concludersi l'ennesima fase di montaggio e smontaggio dellesul lungolago di Como. L’installazione delle barriere di contenimento, progettate per proteggere la città in caso di, è iniziata mercoledì scorso alla presenza di tecnici del Comune e della Regione. Questo