Pianeta Mare Film Festival a Napoli 40 opere sull’ambiente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuaranta, tre anteprime europee e dieci italiane, sedicinelle due sezioni di concorso in rappresentanza di 24 paesi, dal Canada all’India, dalla Cina all’Iran: torna dal 7 all’11 ottobre ilInternazionale di. Organizzato dall’Associazione culturaleDarwin Dohrn, fondata da Max Mizzau Perczel, insieme con numerosi scienziati di fama mondiale, come il biologo marino Ferdinando Boero e il genetista Franco Salvatore, ilpropone una formula itinerante con matinée per le scuole all’Università degli Studi diParthenope, proiezioni al Cinema Filangieri e alla Galleria Toledo con finale al Museo Darwin Dohrn della Stazione Zoologica Anton Dohrn.