Perché è durato di più Affari Tuoi | il mistero dietro la puntata più lunga di sempre | Guarda

(Di lunedì 23 settembre 2024) Torna Stefano De Martino e torna anche, il game show di Rai 1 condotto proprio dallo showman campano. Come concorrente c'è Damiano, in rappresentanza del Veneto. Il ragazzo è stato accompagnato e aiutato dal padre Paolo ed entrambi gareggiano col pacco numero 6. L'inizio è piuttosto positivo con i due che mantengono in gioco i pacchi più elevati e il Dottore che offre (invano) 33mila euro. Nonostante le continue offerte del Dottore De Martino, Damiano e papà Paolo scelgono di proseguire con il loro pacco iniziale. Fino a quando lo stesso Stefano De Martino chiede loro di fargli una proposta. Damiano e Paolo chiedono 100mila euro. Il Dottore offre ancora una volta il cambio pacco per una sola chiamata. Il concorrente ancora una volta non fida del Dottore è rifiuta il cambio. Purtroppo con la chiamata successiva vanno via anche i 300mila euro.