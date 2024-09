Per un pugno di voti Sfide elettorali da Roma alla Serenissima

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Come si svolgevano le elezioni nell'anticae nella Repubblica di Venezia? Quali tecniche di persuasione adottavano i candidati per assicurarsi la vittoria? I broglisono sempre esistiti? Per saperne di più sulle elezioni nelle forme di governo repubblicane, a partire da due