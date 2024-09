Per Biden la Cina mette alla prova gli equilibri dell’Indo Pacifico Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Durante la riunione del Quad dei giorni scorsi, il presidente statunitense, Joe, è stato colto in un “hot mic” a fare dichiarazioni piuttosto schiette sulla, affermando che Pechino sta “ndo” i Paesi della regione con un comportamento sempre più aggressivo. Un “hot mic”, ossia un microfono aperto, cattura commenti non destinati al pubblico, rendendo certe affermazioni particolarmente significative poiché riflettono pensieri autentici che non verrebbero altrimenti esplicitate (forse,in alcuni casi potrebbero essere usati come scusa per veicolare determinati messaggi).