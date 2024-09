PD Napoli | Mobilitazione contro il Decreto Sicurezza del Governo Meloni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Il, se approvato con lo stesso testo anche al Senato, rappresenterebbe un serio pericolo per le libertà individuali, riducendo drasticamente i diritti delle persone e minando i fondamenti della nostra democrazia. Per questo, manifestiamo il nostro fermo ‘no’ al provvedimento presentato dal, che ha appena incassato il via libera della Camera” – dichiarano in un comunicato Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD, e Antonietta Garzia, responsabile iniziativa politica della segreteria metropolitana. “In risposta a questa minaccia al nostro Stato di diritto, invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche e sociali a unirsi a noi in unasenza precedenti. Abbiamo bisogno di tutti per contrastare questo attacco ai principi fondamentali della nostra società.